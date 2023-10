Exposition : Sueños Eglise Notre-Dame de Lourdes Marquette-lez-Lille, 18 mai 2019, Marquette-lez-Lille.

Exposition : Sueños 18 mai – 30 juin 2019 Eglise Notre-Dame de Lourdes gratuit

« Sueños », c’est le nom de l’œuvre gigantesque que Jef Aérosol a réalisé sur les murs du Syndicat d’Initiative au 307 rue de Lille. Cette fresque est un hommage à l’enfance avec des silhouettes, des symboles et des phrases qui se détachent des murs hyper colorés du bâtiment, rappelant au passage les façades sud-américaines. L’enfance, l’espoir, la légèreté résonnent et font vibrer les murs de cet axe, la rue de Lille, témoin du passage de nombreuses générations de Marquettois. Le violet, le rouge, le vert… interpellent et s’entrechoquent avec les palissades grises de cet ancien quartier industriel.

A quelques mètres de là, l’artiste pos ses bombes de peinture pendant deux mois, du 18 mai au 1er juillet, dans l’église Notre-Dame de Lourdes. Séduit par ce lieu atypique au charme fou, le pochoiriste propose au public une exposition unique, sur mesure, également dédiée à sa vision artistique de l’enfance.

Rétrospective de ses interventions dans le monde entier, installations éphémères, making-of de la conception de la fresque… l’exposition sera ouverte régulièrement des temps forts pour tous les publics, dès le plus jeune âge.

Ouverture le samedi et le dimanche, de 10h à 18h. Ateliers « street art family » le mercredi après-midi sur réservation et le dimanche matin, en accès libre. Visites guidées pour les groupes en semaine, sur réservation.

DIM 30 JUIN – 16H30 > 22H

Fête de clôture de l’exposition « Sueños » de Jef Aérosol.

Ambiance kermesse en plein air avec inauguration des oeuvres réalisés depuis le mois de mai dans les écoles marquettoises ; concert, jeux, visites libres de l’exposition, musée mobile de lille3000… Et de 19h à 22h, « sueños party » avec un set musical par Jef Aérosol.

Eglise Notre-Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France

Jef Aérosol – « Sueños »