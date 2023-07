Visite guidée de l’église Notre-Dame de Lourdes Eglise Notre-Dame de Lourdes Croix Catégories d’Évènement: Croix

Nord Visite guidée de l’église Notre-Dame de Lourdes Eglise Notre-Dame de Lourdes Croix, 16 septembre 2023, Croix. Visite guidée de l’église Notre-Dame de Lourdes Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame de Lourdes Réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix L’église Notre-Dame de Lourdes est une figure singulière dans le paysage du quartier de Barbieux. OEuvre des frères roubaisiens Dupire, elle fait partie des édifices religieux modernes qui se sont construits dans la région sous l’influence du style Art déco. Eglise Notre-Dame de Lourdes 1 Rue de l’Avenir 59100 Roubaix Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 Église Notre-Dame de Lourdes © Ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Croix, Nord Autres Lieu Eglise Notre-Dame de Lourdes Adresse 1 Rue de l'Avenir 59100 Roubaix Ville Croix Departement Nord Lieu Ville Eglise Notre-Dame de Lourdes Croix

Eglise Notre-Dame de Lourdes Croix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/croix/