Etxekoak, chœur basque Eglise Notre Dame de Lorette, 1 juillet 2023, Saint-Michel-de-Lapujade.

Saint-Michel-de-Lapujade,Gironde

Concert du chœur basque Etxekoak composé de 40 chanteurs. Ce concert de chants traditionnels est organisé au profit de l’association de Sauvegarde de Notre Dame de Lorette..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Eglise Notre Dame de Lorette Lieu-dit Lorette

Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert of the Basque choir Etxekoak composed of 40 singers. This concert of traditional songs is organized in aid of the Association for the Safeguarding of Our Lady of Loreto.

Concierto del coro vasco Etxekoak, compuesto por 40 cantantes. Este concierto de canciones tradicionales se organiza en beneficio de la asociación para la salvaguarda de Notre Dame de Lorette.

Konzert des baskischen Ch?ur Etxekoak, der aus 40 Sängern besteht. Dieses Konzert mit traditionellen Liedern wird zugunsten der Association de Sauvegarde de Notre Dame de Lorette veranstaltet.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT de l’Entre-deux-Mers