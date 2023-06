Profitez d’une visite guidée dans cette majestueuse église du XIXe siècle Église Notre-Dame de Lorette Saint-Michel-de-Lapujade Saint-Michel-de-Lapujade Catégories d’Évènement: Gironde

À la veille de ses travaux de rénovation, profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l'église Notre-Dame de Lorette.

À l’occasion d’une visite guidée, vous apprendrez tout de cette église de l’histoire de ses origines au XIIIe siècle jusqu’à celle de son bâtiment actuel datant du XIXe siècle. Église Notre-Dame de Lorette Lieu-dit Lorette, 33190 Saint-Michel-de-Lapujade Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://loretteengironde.org https://www.facebook.com/groups/537127290642080 Cette église est une source auprès de laquelle est apparue la Vierge Marie, point de départ de l’histoire de ce monument religieux. Une chapelle fut construite autour de la source qui coule toujours sous l’autel. Pour étendre la capacité d’accueil des pèlerins, une église fut construite au XIXe siècle par-dessus la chapelle, créant un monument atypique à deux niveaux. Situé au centre d’un triangle constitué par Marmande – La Réole – Monségur, à 50m de la limite Gironde/ Lot et Garonne. Depuis Mongauzy prendre direction Monségur puis suivre les panneaux Notre Dame de Lorette. Depuis Marmande, direction Monségur via Beaupuy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

