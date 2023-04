Lencloître et son ensemble conventuel église Notre-Dame de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Lencloître et son ensemble conventuel église Notre-Dame de Lencloître, 2 mai 2023, Lencloître. Lencloître et son ensemble conventuel Mardi 2 mai, 15h00 église Notre-Dame de Lencloître 7€ plein tarif, 3,50€ tarif réduit (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations recommandées (Service Patrimoine de Grand Châtellerault) L’église du prieuré fontevriste trône fièrement au cœur de bâtiments du Moyen-Age. Découvrez le patrimoine médiéval et son évolution au fil du temps.

Rendez-vous devant l'église de Lencloître
église Notre-Dame de Lencloître
3 place Robert d'Arbrissel
86140 Lencloître
patrimoine@grand-chatellerault.fr
0549237015

