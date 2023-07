Villefranche-de-Lauragais : un carrefour historique entre Toulouse et la Méditerranée Église Notre-Dame de l’Assomption Villefranche-de-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais : un carrefour historique entre Toulouse et la Méditerranée Église Notre-Dame de l’Assomption Villefranche-de-Lauragais, 16 septembre 2023, Villefranche-de-Lauragais. Villefranche-de-Lauragais : un carrefour historique entre Toulouse et la Méditerranée 16 et 17 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village. Pour plus d’informations veuillez consulter le site : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine Bien positionnée sur un axe de communication majeur entre Toulouse et la mer Méditerranée, Villefranche-de-Lauragais a toujours été un lieu de passage incontournable dans le Midi toulousain. La ville doit son rayonnement historique aux périodes fastueuses du pastel et du blé en Lauragais, ainsi qu’à sa proximité avec le canal du Midi. Église Notre-Dame de l’Assomption Rue de la République, 31290 Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Villefranche-de-Lauragais, fut créé au XIIIe siècle par Jeanne de Toulouse qui mourut de la peste. Le clocher de l’église a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1927. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Lauragais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villefranche-de-Lauragais Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption Adresse Rue de la République, 31290 Villefranche-de-Lauragais Ville Villefranche-de-Lauragais Departement Haute-Garonne Lieu Ville Église Notre-Dame de l'Assomption Villefranche-de-Lauragais

Église Notre-Dame de l'Assomption Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-lauragais/