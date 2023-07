Admirez des vitraux lors d’un circuit Eglise Notre-Dame de l’Assomption Varennes-en-Argonne Catégories d’Évènement: Meuse

Varennes-en-Argonne Admirez des vitraux lors d’un circuit Eglise Notre-Dame de l’Assomption Varennes-en-Argonne, 16 septembre 2023, Varennes-en-Argonne. Admirez des vitraux lors d’un circuit Samedi 16 septembre, 10h00 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Entrée libre Découvrez les vitraux de l’église dans le cadre du circuit « Vitrail en Argonne » regroupant les remarquables vitraux d’une vingtaine églises argonnaises.

Pour plus d’informations sur ce circuit : https://verre-argonne.org/circuit-vitrail-en-argonne/ Eglise Notre-Dame de l’Assomption 1 place de l’église 55270 Varennes-en Argonne Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est [{« link »: « https://verre-argonne.org/circuit-vitrail-en-argonne/ »}] L’église de Notre-Dame de l’Assomption a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. L’édifice classé monument historique est détruit en 1914, puis sera reconstruit à l’identique, selon le style architectural de son époque construction. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

