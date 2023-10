« Fantasia », concert d’orgue par Quentin du Verdier Eglise Notre Dame de l’Assomption Trélissac, 4 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 4 Novembre, à 17H30, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Trélissac

L’ Association Culturelle Trélissacoise vous propose « FANTASIA », concert d’orgue par Quentin du Verdier, brillant organiste français de la jeune génération.

Originaire de Corrèze, Quentin du Verdier présente un parcours exemplaire. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris après un passage au Conservatoire de Versailles, il est lauréat de quatre premiers prix internationaux. Nommé « jeune organiste de l’année » par l’ECHO, association regroupant des orgues historiques d’Europe, il a effectué une tournée internationale en 2022 et 2023.

Tarif : 5 € à partir de 12 ans..

Eglise Notre Dame de l’Assomption Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4, at 5:30 pm, in the church of Notre-Dame de l’Assomption, Trélissac

L? Association Culturelle Trélissacoise presents « FANTASIA », an organ concert by Quentin du Verdier, a brilliant young French organist.

A native of Corrèze, Quentin du Verdier has had an exemplary career. A graduate of the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, after a spell at the Conservatoire de Versailles, he has won four international first prizes. Named « Young Organist of the Year » by ECHO, the association of historic organs in Europe, he toured internationally in 2022 and 2023.

Price: 5 ? for children aged 12 and over.

Sábado 4 de noviembre, a las 17.30 horas, en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption de Trélissac

L? Association Culturelle Trélissacoise presenta « FANTASIA », un concierto de órgano a cargo de Quentin du Verdier, joven y brillante organista francés.

Originario de Corrèze, Quentin du Verdier ha desarrollado una carrera ejemplar. Tras graduarse en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París y pasar por el Conservatorio de Versalles, ganó cuatro primeros premios internacionales. Nombrado « Joven organista del año » por ECHO, la asociación de órganos históricos de Europa, ha realizado una gira internacional en 2022 y 2023.

Entrada: 5? para niños a partir de 12 años.

Samstag, den 4. November, um 17.30 Uhr in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption in Trélissac

L? Die Association Culturelle Trélissacoise präsentiert Ihnen « FANTASIA », ein Orgelkonzert von Quentin du Verdier, einem brillanten französischen Organisten der jüngeren Generation.

Der aus der Corrèze stammende Quentin du Verdier hat einen beispielhaften Werdegang. Er absolvierte das Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, nachdem er am Conservatoire de Versailles studiert hatte, und gewann vier erste internationale Preise. Er wurde von ECHO, dem Verband historischer Orgeln in Europa, zum « jungen Organisten des Jahres » ernannt und war 2022 und 2023 auf internationaler Tournee.

Preis: 5 ? ab 12 Jahren.

