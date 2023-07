Exploration de cette église : un trésor clunisien dédié à saint Martial Église Notre-Dame de l’Assomption Taussac, 17 septembre 2023, Taussac.

Bienvenue à Notre-Dame de l’Assomption de Taussac, un site situé sur le chemin de pèlerinage de Cluny. Autrefois dédiée à saint Martial, légendaire apôtre de l’Aquitaine, cette église regorge de trésors artistiques. Lors de votre visite, ne manquez pas de contempler un petit tableau populaire qui le représente, placé avec soin dans l’église.

L’édifice, datant du XVIe siècle, offre un magnifique exemple d’art populaire. Explorez les détails fascinants des culots historiés ornant l’église, où vous découvrirez des personnages pittoresques tels que des angelots, des buveurs et des musiciens. Ces sculptures témoignent de l’ingéniosité et du talent des artisans de l’époque.

Laissez-vous immerger dans l’atmosphère spirituelle de ce lieu chargé d’histoire et admirez les trésors artistiques qui font de Notre-Dame de l’Assomption de Taussac un véritable joyau de l’architecture clunisienne.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

