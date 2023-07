Exposition et conférence sur la cartographie de l’Aunis Église Notre-Dame-de-l’Assomption Salles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Salles-sur-Mer Exposition et conférence sur la cartographie de l’Aunis Église Notre-Dame-de-l’Assomption Salles-sur-Mer, 16 septembre 2023, Salles-sur-Mer. Exposition et conférence sur la cartographie de l’Aunis 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une exposition de la cartographie ancienne de l’Aunis, 2 000 ans d’histoire (exposition sur panneaux).

Participez à une conférence sur la cartographie ancienne de l’Aunis par monsieur Thierry Bouyer de l’AHGPA (Association d’Histoire Géographie du Pays d’Aunis). Église Notre-Dame-de-l’Assomption place de l’église, 17220 Salles-sur-Mer Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 03 79 http://www.salles-sur-mer.fr Du haut de ses 900 ans, l’église Notre-Dame domine le village de Salles-sur-Mer. À son origine, cette église dépend du prieuré de l’île d’Aix. Édifiée entre le XIe et XIIe siècle, elle fut détruite à deux reprises lors du siège des Anglais en 1356 et durant les guerres de Religion. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Salles-sur-Mer Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse place de l'église, 17220 Salles-sur-Mer Ville Salles-sur-Mer Departement Charente-Maritime Lieu Ville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Salles-sur-Mer

Église Notre-Dame-de-l'Assomption Salles-sur-Mer Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-sur-mer/