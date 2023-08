Visite éclair : « Le sport à Royan – Le quartier du Parc » Église Notre-Dame-de-l’Assomption Royan, 16 septembre 2023, Royan.

Visite éclair : « Le sport à Royan – Le quartier du Parc » Samedi 16 septembre, 15h30 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Durée : 45 min.

Partez à la découverte des clubs et des lieux qui ont façonné la pratique des sports à Royan. Cette visite sera l’occasion de présenter le fronton de pelote basque et les tennis de l’Orangerie, puis d’évoquer les aménagements sportifs de l’Oasis et les célèbres arènes de Vallières.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption avenue Emile Zola, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Destinée au culte catholique et offerte aux habitants du quartier du Parc, cette étonnante église interpelle quiconque emprunte l’avenue Émile Zola. Confié à Jean Bauhain, dès le début des années 50, ce projet est pensé avec le concours de ses associés Baraton et Hébrard, largement investis dans la reconstruction du temple protestant.

La grande liberté formelle et plastique de ce bâtiment reprend sans contradiction les principes énoncés par l’architecte, pour le projet avorté de reconstruction de Notre-Dame. Fidèle aux influences brésiliennes, cette réalisation affiche clairement ses références. Elle s’apparente à la chapelle Saint-François, érigée par Oscar Niemeyer dans le quartier de Pampulha à Belo Horizonte au Brésil et concilie l’avant-gardisme des voiles autoportants à l’académisme encore bien présent du plan des églises européennes. Ainsi, sur une assise de pierre appareillée, une parabole de béton, confondue dans le classicisme roman de l’ensemble, permet de lire en façade le volume de la nef. Un traitement de céramique plus récent en accentue la présence et mène le fidèle au cœur du sanctuaire. Au nord, un clocher campanile dont la base a été évidée, flanque le parvis. Ce rare compromis entre deux styles diamétralement opposés dévoile une architecture confondue entre l’expression d’un modernisme encore mal assumé et l’application déraisonnée d’un savoir-faire hérité du passé.

