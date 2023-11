Concert Massilia Sounds Gospel Eglise Notre Dame de l’Assomption Rognes, 22 décembre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Le service Culture vous propose un concert de Gospel plein d’énergie avec le Massilia Sounds Gospel, à l’église de Rognes. Après le concert, un moment convivial avec vin chaud et croquants vous sera offert sur le parvis. Réservation obligatoire..

2023-12-22 20:30:00 fin : 2023-12-22 . EUR.

Eglise Notre Dame de l’Assomption Rue de l’Eglise

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Culture department invites you to a high-energy Gospel concert with Massilia Sounds Gospel, at the Rognes church. After the concert, we’ll offer you a convivial moment with mulled wine and crunchies on the forecourt. Reservations required.

El Departamento de Cultura le invita a un concierto de gospel de alta energía a cargo de Massilia Sounds Gospel, en la iglesia de Rognes. Tras el concierto, disfrute de una copa de vino caliente y crujientes delante de la iglesia. Imprescindible reservar.

Die Kulturabteilung lädt Sie zu einem energiegeladenen Gospelkonzert mit dem Massilia Sounds Gospel in der Kirche von Rognes ein. Nach dem Konzert wird Ihnen auf dem Vorplatz ein gemütlicher Moment mit Glühwein und Croquants geboten. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office Municipal de Tourisme de Rognes