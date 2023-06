Visitez librement une église des XIIe et XVIe siècles Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rives Dervoises Rives Dervoises Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Rives Dervoises Visitez librement une église des XIIe et XVIe siècles Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rives Dervoises, 15 septembre 2023, Rives Dervoises. Visitez librement une église des XIIe et XVIe siècles 15 – 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Entrée libre Visitez l’église, ses vitraux et sa statuaire. Église Notre-Dame-de-l’Assomption 4 D13, 52220 Droyes Rives Dervoises 52220 Droyes Haute-Marne Grand Est 06 08 36 03 510 L’église date des XIe, XIIe et XVIe siècles. Les vitraux et le statuaire datent du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

