2023-04-23 17:30:00 – 2023-04-23 18:30:00

Finistère . Les oiseaux en musique… ou Histoires d’oiseaux

Concert par les organistes membres de l’association des Amis de l’orgue de Quimperlé dans le cadre des journées Enez fest.

De Couperin à Angry birds en passant par Jacques Ibert et bien d'autres.

