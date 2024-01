Visite 30 minutes/30 mots Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Visite 30 minutes/30 mots Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé, 31 janvier 2024, Quimperlé. Visite 30 minutes/30 mots Mercredi 31 janvier 2024, 10h00 Église Notre-Dame de l’Assomption gratuit – réservation : quimperle-lesrias.bzh ou Office du tourisme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T12:00:00+01:00 Êtes-vous prêt à gravir les 165 marches du clocher de l’église Notre-Dame ? Découvrez Quimperlé comme vous ne l’avez jamais vue. Du haut de la tour, vous relèverez le défi d’apprendre 30 mots en breton !

La visite sera suivie d’un temps convivial autour d’une boisson chaude. Église Notre-Dame de l’Assomption 2 place Saint-Michel, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Code postal 29300 Lieu Église Notre-Dame de l’Assomption Adresse 2 place Saint-Michel, Quimperlé Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé Latitude 47.870816 Longitude -3.548039 latitude longitude 47.870816;-3.548039

Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/