Seine-et-Marne Exposition et conférence autour de la restauration du retable Église Notre-Dame-de-l’Assomption Presles-en-Brie, 16 septembre 2023, Presles-en-Brie. Exposition et conférence autour de la restauration du retable Samedi 16 septembre, 10h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Venez nous rejoindre dès le samedi 16 septembre pour admirer le retable fraichement revenu des ateliers de restauration.

A la suite d’une visite commentée des lieux, vous pourrez assister à une conférence qui sera donnée exclusivement ce samedi à 16H par la société ARCOA, à la manoeuvre dans cette refection minutieuse. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’Église 77220 Presles-en-Brie Presles-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France Entre ville et campagne, Presles-en-Brie est un village situé dans la vallée de la Marsange, en Seine-et-Marne. Il garde une identité forte, notamment au travers de son patrimoine et de son église dont le clocher atypique est visible de loin. Depuis Paris, accès par N4, direction Vitry Le François, sortie Presles en Brie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Place de l'Église 77220 Presles-en-Brie
Presles-en-Brie
Seine-et-Marne

