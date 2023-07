Jeu de piste organisé par la Brigade Solidaire Église Notre-Dame-de-l’Assomption Pont-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Aube

Pont-Sainte-Marie Jeu de piste organisé par la Brigade Solidaire Église Notre-Dame-de-l’Assomption Pont-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Pont-Sainte-Marie. Jeu de piste organisé par la Brigade Solidaire Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Entrée libre. Gratuit. Rendez-vous à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption pour un jeu de piste organisé par les jeunes de la Brigade Solidaire. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Place Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est 0325419880 https://fr-fr.facebook.com/Maison-de-lAnimation-et-de-la-Culture-596372257180116/ L’église est datée du XVIe siècle. Elle mêle les deux styles de cette époque, le gothique flamboyant et le style Renaissance. L’église Notre-Dame-de-l’Assomption est classée au titre des monuments historiques depuis 1895, ainsi que ses vitraux du XVIe siècle, dont l’un a été réalisé par Linard Gonthier. Elle possède trois nefs, mais aucun transept. Elle possède un très riche mobilier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

