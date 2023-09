Cet évènement est passé Visite commentée des peintures de l’église Église Notre-Dame-de-l’Assomption Pays de Belvès Catégories d’Évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès Visite commentée des peintures de l’église Église Notre-Dame-de-l’Assomption Pays de Belvès, 16 septembre 2023, Pays de Belvès. Visite commentée des peintures de l’église 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Gratuit. Entrée libre. Rdv devant l’église. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de tourisme vous propose de profiter d’une visite commentée des peintures de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Belvès. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Bourg, 24170 Pays de Belvès Pays de Belvès 24170 Belvès Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 29 10 20 https://perigordnoir-valleedordogne.com Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Office de tourisme Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse Bourg, 24170 Pays de Belvès Ville Pays de Belvès Departement Dordogne Lieu Ville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Pays de Belvès latitude longitude 44.775255;1.006279

