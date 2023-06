Visite commentée et restauration récente du tableau de saint Louis Église Notre-Dame-de-l’Assomption Montgesty, 16 septembre 2023, Montgesty.

Visite commentée et restauration récente du tableau de saint Louis 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Gratuit. Entrée libre.

Assistez à la visite commentée de l’église paroissiale de Montgesty et venez découvrir le tableau représentant saint Louis, qui a été récemment restauré.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Le Bourg, 46150 Montgesty Montgesty 46150 Lot Occitanie Parmi les trésors de Montgesty, tels que le menhir de Courtis ou le château de Crabillié, se dresse l’église de Notre-Dame de l’Assomption.

Érigé en 1330, comme en témoigne un acte du pape Jean XXII, cet édifice a connu des évolutions architecturales au fil du temps.

À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, le monument s’est vu doté d’un clocher et d’une tourelle, avant que les vitraux ne soient retirés au XVIIIe siècle.

Enfin, à la fin du XIXe siècle, une nef, des collatéraux et des absides ont été ajoutés, complétant ainsi la structure.

Cependant, ce qui distingue véritablement l’église, c’est son remarquable patrimoine mobilier.

Plusieurs œuvres d’art sont classées au titre des Monuments historiques, parmi lesquelles se trouvent un tableau représentant saint Louis, un maître-autel et un autel secondaire, deux statues magnifiques représentant respectivement saint Joseph, ainsi que la Vierge Marie, un Christ en croix et une croix de procession. Ces trésors artistiques ajoutent une dimension unique à la visite de l’église, offrant aux visiteurs une plongée dans l’histoire et l’art religieux.

Venez admirer l’architecture et les trésors artistiques de cette église, une expérience enrichissante pour les amateurs d’histoire et d’art sacré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©DR