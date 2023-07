Plongez dans l’histoire et l’architecture : visite de cette église du XIIe siècle et de l’ancien prieuré perchés sur la colline Église Notre-Dame-de-l’Assomption Meyrannes Catégories d’Évènement: Gard

Plongez dans l'histoire et l'architecture : visite de cette église du XIIe siècle et de l'ancien prieuré perchés sur la colline

16 et 17 septembre 2023
Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Meyrannes

Gratuit. Entrée libre.

Lors de votre visite, découvrez l'église du XIIe siècle et l'ancien prieuré, nichés sur une colline qui surplombe le village. Vous serez émerveillé par la magnifique coupole du transept, ornée de treize arcatures extérieures reposant sur de superbes chapiteaux et colonnes.

Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Chemin de l'église, 30500 Meyrannes
Meyrannes 30410 Gard
Occitanie
04 66 24 05 32
http://www.meyrannes.fr

Cette église romane du XIIe siècle est située sur une colline dominant le village. Elle présente une très belle coupole de transept avec treize arcatures extérieures reposant sur chapiteaux et colonnes.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

