Concert Vivaldi Eglise Notre Dame de l’Assomption, 11 décembre 2022, Meudon. Concert Vivaldi Dimanche 11 décembre, 17h00 Eglise Notre Dame de l’Assomption

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Orchestre symphonique junior, classe de chant lyrique et ensemble vocal Eglise Notre Dame de l’Assomption 36 avenue du Général Gallieni, Meudon Bellevue Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T17:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

