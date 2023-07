Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Venez découvrir, en visite libre, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Metz, classée et son riche patrimoine mobilier également protégé au titre des monuments historiques.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 21 rue de la chèvre 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est Edifiée entre 1665 et 1741, l’église Notre-Dame de l’Assomption est d’architecture classique. On peut y voir un orgue du XVIIIème siècle reconstruit par Cavaillé Coll. L’église possède un bel ensemble de vitraux réalisés entre 1840 et 1846 par Laurent Charles Maréchal et son beau-frère Louis Napoléon Gugnon.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Philippe Gisselbrecht – Office de Tourisme de Metz