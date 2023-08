JEP : église Notre Dame de l’Assomption Eglise Notre Dame de l’Assomption Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Notre-Dame de Marchainville ouvrira ses portes.

Ancien prieuré de l’Abbaye de Saint-Evroult XIe siècle. Beau retable classique. Tabernacle du XVIIIe siècle..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Eglise Notre Dame de l’Assomption MARCHAINVILLE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



As part of the Journées du Patrimoine, the Notre-Dame de Marchainville church will be opening its doors.

Former priory of Saint-Evroult Abbey, 11th century. Beautiful classical altarpiece. 18th-century tabernacle.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de Notre-Dame de Marchainville abrirá sus puertas.

Antiguo priorato de la abadía de Saint-Evroult, siglo XI. Hermoso retablo clásico. Sagrario del siglo XVIII.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes wird die Kirche Notre-Dame in Marchainville ihre Türen öffnen.

Ehemaliges Priorat der Abtei Saint-Evroult 11. Jahrhundert. Schönes klassisches Altarbild. Tabernakel aus dem 18. Jahrhundert.

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme