La pastorale du Poutou de Toulouse Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lagardelle-sur-Lèze, 2 décembre 2023, Lagardelle-sur-Lèze.

La pastorale du Poutou de Toulouse Samedi 2 décembre, 20h30 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Participation libre.

Le “Poutou de Toulouse” est un groupe traditionnel, qui a développé des recherches sur le costume, l’habitat, les danses, les chants, les coutumes et les traditions populaires du Lauragais et de la Gascogne de l’époque 1870-1900.

Autour du conte « Le pain des pauvres gens » de Charles Mouly, la pastorale présentée par le “Poutou de Toulouse”, est un recueil de poèmes et de chants que l’on chantait autrefois au coin du feu après de la messe de Noel, ainsi que des « Nadalets » chants traditionnels à quatre voix en « lenga nostra ».

Eglise Notre-Dame de l'Assomption 5 place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

