Concert de Noël Piano et Orgue Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Concert de Noël Piano et Orgue Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Ciotat, 27 décembre 2023, La Ciotat. La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27

fin : 2023-12-27 L’association Orgues & Cinéma vous présente un duo piano et orgue..

L’association Orgues & Cinéma vous présente un duo piano et orgue.

Patrick Zygmanowski au piano et Jean Pierre Rolland à l’orgue vous proposent Jean-Sébastien Bach, Léon Boëllmann, Louis-Claude Daquin, César Franck, Aram Khatchatourian et Maurice Ravel. .

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de La Ciotat Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Code postal 13600 Lieu Eglise Notre-Dame de l'Assomption Adresse Eglise Notre-Dame de l'Assomption Quai Ganteaume Ville La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Eglise Notre-Dame de l'Assomption La Ciotat Latitude 43.174488 Longitude 5.608419 latitude longitude 43.174488;5.608419

Eglise Notre-Dame de l'Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/