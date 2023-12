Concert de Noël de la Chorale Citharista et Jacques Melzer Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Ciotat, 19 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19

fin : 2023-12-19

La Chorale Citharista de La Ciotat et la Chorale Jacques Melzer de Fréjus ont le plaisir de vous présenter leur concert de Noël sous la direction de Karine Verdu.

Piano Nelly TASMADJİAN

Flûte traversière Aline MARZULLO

Narrateur Yves DE TROGOFF

Synthétiseur Mieysis PİNTO

Trompette Laurent FRİS



1ère partie :

Noëls traditionnels



2ème partie :

WHAT SWEETER MUSIC (Quelle musique plus douce), est une pastorale créée par Mark Hayes, compositeur, chef d’orchestre et pianiste né en 1953 aux Etats-Unis.

La pastorale est introduite par un texte de Robert Herrick, poète anglais du XVIIème siècle.



WHAT SWEETER MUSIC est aussi un Festival de 15 Noëls anglais, allemands, français ainsi que des originaux du compositeur.

Les différents mouvements, joyeux, rythmés pour chœur ou le vibrant solo de soprane nous sont familiers et sont contés par un narrateur.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de La Ciotat