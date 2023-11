Spectacle de la crèche vivante Noël sur la Ribo Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’association l’Escolo de la Ribo promeut toute l’année la culture provençale en organisant ou en participant à de nombreux événements. Elle présente ici sa crèche vivante dans le cadre des fêtes de Noël..

2023-12-17 14:30:00 fin : 2023-12-17 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



All year round, the Escolo de la Ribo association promotes Provençal culture by organising and taking part in a wide range of events. Here, they present their new show as part of the Christmas celebrations.

Durante todo el año, la asociación Escolo de la Ribo promueve la cultura provenzal organizando y participando en numerosos actos. Aquí presentan su nuevo espectáculo en el marco de las fiestas navideñas.

Die Vereinigung l’Escolo de la Ribo fördert das ganze Jahr über die provenzalische Kultur, indem sie zahlreiche Veranstaltungen organisiert oder an ihnen teilnimmt. Hier präsentiert sie ihre neue Aufführung im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de La Ciotat