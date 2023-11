Concert de Noël du Lions Club La Ciotat-Lumières Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 9 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Ce concert de Noël sera dédié aux actions caritatives du Lions Club La Ciotat Lumières.

Venez nombreux profiter des beaux chants de Noël en cette fin d’année..

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This Christmas concert will be dedicated to the charity work of the Lions Club La Ciotat Lumières.

Come one, come all to enjoy the beautiful Christmas carols at the end of the year.

Este concierto de Navidad estará dedicado a la obra benéfica del Club de Leones La Ciotat Lumières.

Venga uno, vengan todos a disfrutar de los bellos villancicos de fin de año.

Dieses Weihnachtskonzert ist den Wohltätigkeitsaktionen des Lions Club La Ciotat Lumières gewidmet.

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie die schönen Weihnachtslieder zum Jahresende.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de La Ciotat