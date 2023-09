Concert Xinarca, chant et cistre corses Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 1 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique : chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne (chants anciens et compositions)..

2023-10-01 16:30:00 fin : 2023-10-01 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Xinarca offers a repertoire based on traditional Corsican monodic song: sacred song and traditional mountain song (old songs and compositions).

Xinarca propone un repertorio basado en la canción monódica tradicional corsa: canción sacra y canción tradicional de montaña (canciones antiguas y composiciones).

Xinarca bietet ein Repertoire rund um den traditionellen korsischen Monodiengesang: Kirchengesang und Gesang aus der Tradition der Berggesänge (alte Lieder und Kompositionen).

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de La Ciotat