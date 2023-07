Concert de l’orchestre du lycée d’Hegau de Singen Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 25 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’orchestre du lycée Hegau de Singen en Allemagne, la ville jumelée avec La Ciotat, est placé sous la direction de Gabriele Haunz depuis l’année 2000..

2023-07-25 18:00:00 fin : 2023-07-25 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The orchestra of the Hegau secondary school in Singen, Germany, the town twinned with La Ciotat, has been under the direction of Gabriele Haunz since 2000.

La orquesta del instituto Hegau de Singen (Alemania), ciudad hermanada con La Ciotat, está bajo la dirección de Gabriele Haunz desde el año 2000.

Das Orchester des Hegau-Gymnasiums in Singen in Deutschland, der Partnerstadt von La Ciotat, steht seit dem Jahr 2000 unter der Leitung von Gabriele Haunz.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de La Ciotat