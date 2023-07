Concert de l’ensemble Tenortonik Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 24 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Le concert des 3 ténors, interprété par le groupe TenorTonik, est largement inspiré de celui créé en 1990 par les célébrissimes Luciano Pavarotti, Placido Domingo et José Carreras..

2023-07-24 21:00:00 fin : 2023-07-24 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 3 tenors concert, performed by the group TenorTonik, is largely inspired by the one created in 1990 by the famous Luciano Pavarotti, Placido Domingo and José Carreras.

El concierto de los 3 tenores, interpretado por el grupo TenorTonik, se inspira en gran medida en el creado en 1990 por los célebres Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras.

Das Konzert der drei Tenöre, das von der Gruppe TenorTonik aufgeführt wird, ist weitgehend von dem Konzert inspiriert, das 1990 von den berühmten Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras ins Leben gerufen wurde.

