Concert du quatuor Cevanna Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 23 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Ce quatuor 100% féminin interprétera des extraits des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, de Queen (Bohemian Rhapsody-Love of my life-Show must go on), d’Abba (Money Money-Gimmi), de Billy Eilish (Lovely) et des Beatles (Yesterday)..

2023-07-23 21:00:00 fin : 2023-07-23 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This 100% all-female quartet will be performing excerpts from Antonio Vivaldi’s The Four Seasons, Queen (Bohemian Rhapsody-Love of my life-Show must go on), Abba (Money Money-Gimmi), Billy Eilish (Lovely) and The Beatles (Yesterday).

Este cuarteto 100% femenino interpretará fragmentos de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, Queen (Bohemian Rhapsody-Love of my life-Show must go on), Abba (Money Money-Gimmi), Billy Eilish (Lovely) y The Beatles (Yesterday).

Dieses 100% weibliche Quartett wird Auszüge aus den Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, Queen (Bohemian Rhapsody-Love of my life-Show must go on), Abba (Money Money-Gimmi), Billy Eilish (Lovely) und den Beatles (Yesterday) vortragen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de La Ciotat