Concert d’Orgue de Frédéric Isoletta Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 21 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Pianiste, organiste et pédagogue, Frédéric Isoletta est un artiste éclectique aux multiples talents, abordant des répertoires variés allant de la musique ancienne à contemporaine..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pianist, organist and teacher, Frédéric Isoletta is an eclectic and multi-talented artist, tackling a wide range of repertoires from early music to contemporary music.

Pianista, organista y profesor, Frédéric Isoletta es un artista ecléctico y polifacético, que aborda una amplia gama de repertorios, desde la música antigua hasta la contemporánea.

Der Pianist, Organist und Pädagoge Frédéric Isoletta ist ein eklektischer Künstler mit vielen Talenten, der sich mit einem vielfältigen Repertoire von alter bis zeitgenössischer Musik auseinandersetzt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de La Ciotat