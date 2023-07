Concert des Orchestres Symphoniques des Jeunes de Brême et de Winterthur Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat, 17 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’orchestre symphonique des jeunes de Brême est composé de 80 musiciens âgés de 14 à 22 ans. L’orchestre symphonique des jeunes de Winterthur est composé d’instrumentistes avancés de la ville et de sa région de plus de 14 ans..

2023-07-17 18:00:00 fin : 2023-07-17 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Bremen Youth Symphony Orchestra is made up of 80 musicians aged between 14 and 22. The Winterthur Youth Symphony Orchestra is made up of advanced instrumentalists from the city and its region aged over 14.

La Joven Orquesta Sinfónica de Bremen está formada por 80 músicos de entre 14 y 22 años. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Winterthur está formada por instrumentistas avanzados de la ciudad y su región mayores de 14 años.

Das Jugendsinfonieorchester Bremen besteht aus 80 Musikern im Alter von 14 bis 22 Jahren. Das Jugendsinfonieorchester Winterthur besteht aus fortgeschrittenen Instrumentalisten aus der Stadt und ihrer Region, die älter als 14 Jahre sind.

