Concert de Noel Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne Concert de Noel Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fronton, 10 décembre 2023 14:30, Fronton. Concert de Noel Dimanche 10 décembre, 15h30 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Entrée libre Par la chorale Castel Cantorum de Fronton et la chorale Arc en ciel de Grisolles Eglise Notre-Dame de l’Assomption 4 Rue de l’Église, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Une première église attenante à la Commanderie des Chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem a été consacrée par le pape Calixte II le 18 juillet 1119. Au XVIe siècle un nouvel édifice a été construit, limité initialement à une nef unique de style gothique méridional. Au XVIIe siècle, le bâtiment a été enrichi de quatre chapelles latérales. En 1845, la voûte est ornée de peintures de l’atelier des frères Pedoya.

Elle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 23 février 1981.

Le clocher est en fait une tour du « château » des Hospitaliers, le clocher initial, propre à l’église s’étant effondré en 1693.

L’orgue de l’église de Fronton, œuvre du célèbre facteur toulousain Frédéric Junck, est un bel exemple d’orgue romantique produit à une époque où l’instrument connaît des innovations techniques notables. Béni le 28 mars 1852, l’orgue n’a guère été modifié au cours de son histoire si bien qu’il a préservé sa composition d’origine. La valeur de l’instrument a justifié son inscription en 2019 sur la liste des monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00 Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Code postal 31620 Lieu Eglise Notre-Dame de l'Assomption Adresse 4 Rue de l'Église, 31620 Fronton Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Eglise Notre-Dame de l'Assomption Fronton Latitude 43.840584 Longitude 1.389485 latitude longitude 43.840584;1.389485

Eglise Notre-Dame de l'Assomption Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/