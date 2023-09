Concert VOIX BULGARES Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fronton, 15 octobre 2023, Fronton.

Concert VOIX BULGARES Dimanche 15 octobre, 16h30 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Participation libre

Milena Jéliazkova est une chanteuse d’origine bulgare de renommée internationale, enseignante à l’Institut International des Musiques du Monde d’Aubagne.

Milena nous a transmis avec passion et rigueur ces répertoires millénaires, elle a minutieusement accordé les timbres et les polyphonies, les bourdons hors du temps et les rythmes composés, invité les mythes et les héros, laissé vibrer le chant et la danse.

Cette rencontre humaine et musicale a donné jour à la création de l’ensemble qui porte son nom, et se produit maintenant depuis un peu plus d’un an (festival Quai du départ, Brignais, Baux de Provence en première partie du projet « Anoush », André Manoukian et les Balkanes en juillet…).

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 4 Rue de l’Église, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.milenajeliazkova.com »}] Une première église attenante à la Commanderie des Chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem a été consacrée par le pape Calixte II le 18 juillet 1119. Au XVIe siècle un nouvel édifice a été construit, limité initialement à une nef unique de style gothique méridional. Au XVIIe siècle, le bâtiment a été enrichi de quatre chapelles latérales. En 1845, la voûte est ornée de peintures de l’atelier des frères Pedoya.

Elle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 23 février 1981.

Le clocher est en fait une tour du « château » des Hospitaliers, le clocher initial, propre à l’église s’étant effondré en 1693.

L’orgue de l’église de Fronton, œuvre du célèbre facteur toulousain Frédéric Junck, est un bel exemple d’orgue romantique produit à une époque où l’instrument connaît des innovations techniques notables. Béni le 28 mars 1852, l’orgue n’a guère été modifié au cours de son histoire si bien qu’il a préservé sa composition d’origine. La valeur de l’instrument a justifié son inscription en 2019 sur la liste des monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

Milena Jéliazkova voix bulgares

EMJ