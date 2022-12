Concert inaugural de l’orgue rénové de Fronton Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fronton Catégories d’évènement: Fronton

L’orgue de Fronton, un trésor ressuscité Eglise Notre-Dame de l’Assomption 4 Rue de l’Église, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie L’orgue de l’église de Fronton, œuvre du célèbre facteur toulousain, Frédéric Junck, est un bel exemple d’orgue romantique produit à une époque où l’instrument connaît des innovations techniques notables. Béni le 28 mars 1852, l’orgue n’a guère été modifié au cours de son histoire si bien qu’il a préservé sa composition d’origine. La valeur de l’instrument a justifié son inscription en 2019 sur la liste des monuments historiques. En 2022, l’orgue a été entièrement restauré par la commune avec le soutien de l’Etat, de la Région et des dons des bénévoles collectés grâce à la Fondation du Patrimoine. Le montant total de la restauration s’est élevé à 130 947 €. Au bout d’un et demi de travaux de restauration, exécutés dans le plus pur respect des traditions par la Manufacture Languedocienne de Grands Orgues, l’orgue de l’église de Fronton retrouve son glas lors du concert inaugural du 3 décembre 2022.

