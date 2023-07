Concert d’orgues Église Notre-Dame de l’Assomption Evian-les-Bains Catégories d’Évènement: Évian-les-Bains

Haute-Savoie Concert d’orgues Église Notre-Dame de l’Assomption Evian-les-Bains, 17 septembre 2023, Evian-les-Bains. Concert d’orgues Dimanche 17 septembre, 18h00 Église Notre-Dame de l’Assomption entrée libre, corbeille à la sortie Venez écoutez sonner les Grandes orgues de Notre Dame d’Évian, sous les doigts de Pierre-Vital COCHARD, lors d’un concert dans un programme traversant les siècles, du Baroque à Messiaen et permettant en 1h de musique de découvrir toutes les sonorités de ce magnifique instrument, qui fêtera en 2024 ses 10 ans. Au programme, Buxtehude, Couperin, Bach, Boely, Franck, Reinberger, Boellmann, Messiaen.

Informations : Pierre-vital COCHARD 06 11 70 90 68 Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Anciens Combattants, 74500 Evian-les-Bains Evian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 83 10 00 Bâtie dans la seconde moitié du XIIIe siècle, sous le règne du Comte Pierre II de Savoie, l’église appartient au premier art gothique savoyard. L’édifice a subi d’importants remaniements à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, suivis par plusieurs campagnes de restauration entre les XVIIe et XXe siècles. La plus importante date de 1926, la nef est alors allongée de deux travées vers l’Ouest. C’est à cette date que fut réalisé l’actuel portail à fronton triangulaire de style romano-bysantin. Le clocher ajouré de baies en plein cintre était surmonté d’une haute flèche de pierre qui fut remplacée en 1823 pare le lanternon actuel. Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville d'Evian. DR

