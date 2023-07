Présentation des Grandes orgues d’Evian Église Notre-Dame de l’Assomption Evian-les-Bains, 17 septembre 2023, Evian-les-Bains.

Présentation des Grandes orgues d’Evian Dimanche 17 septembre, 14h30, 15h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Inscription à l’Office de tourisme d’Evian

Vous avez toujours rêvé de voir comment fonctionne ce majestueux instrument. Ces journées sont l’occasion idéale de venir le découvrir de l’intérieur. Exceptionnellement, la tribune sera ouverte pour accueillir les visiteurs et leur permettre, après une démonstration de l’organiste titulaire, de s’essayer aux commandes de l’instrument.

Informations : Pierre-vital COCHARD 06 11 70 90 68

Église Notre-Dame de l'Assomption Place des Anciens Combattants, 74500 Evian-les-Bains Evian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Bâtie dans la seconde moitié du XIIIe siècle, sous le règne du Comte Pierre II de Savoie, l'église appartient au premier art gothique savoyard. L'édifice a subi d'importants remaniements à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, suivis par plusieurs campagnes de restauration entre les XVIIe et XXe siècles. La plus importante date de 1926, la nef est alors allongée de deux travées vers l'Ouest. C'est à cette date que fut réalisé l'actuel portail à fronton triangulaire de style romano-bysantin. Le clocher ajouré de baies en plein cintre était surmonté d'une haute flèche de pierre qui fut remplacée en 1823 pare le lanternon actuel. Entrée libre

