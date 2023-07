Découvrez une église du XVIe siècle accompagné d’un vide grenier Église Notre-Dame de l’Assomption et salle paroissiale Laparrouquial Catégories d’Évènement: Laparrouquial

Tarn Découvrez une église du XVIe siècle accompagné d’un vide grenier Église Notre-Dame de l’Assomption et salle paroissiale Laparrouquial, 17 septembre 2023, Laparrouquial. Découvrez une église du XVIe siècle accompagné d’un vide grenier Dimanche 17 septembre, 09h00 Église Notre-Dame de l’Assomption et salle paroissiale Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Laparrouquial et ses fresques de Greschny lors d’une visite libre. Vous pourrez également profitez d’un vide grenier. Église Notre-Dame de l’Assomption et salle paroissiale Bourg, 81640 Laparrouquial Laparrouquial 81640 Tarn Occitanie 06 69 22 20 73 http://laparrouquial.e-monsite.com/ L’église est de style gothique. Une inscription peinte (qui reprendrait une gravure plus ancienne) sur un pilier du chœur, affirme que l’église a été « Dédiée à Notre-Dame en 1527 ». Cette date pourrait indiquer la fin de la construction ou reconstruction. En effet, une pierre sculptée (ancien corbeau?) à l’extérieur côté sud pourrait être un vestige d’une première église romane. La salle paroissiale présente des fresques de l’artiste estonien Nicolaï Greschny (1912-1985). Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©geneawiki Détails Catégories d’Évènement: Laparrouquial, Tarn Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption et salle paroissiale Adresse Bourg, 81640 Laparrouquial Ville Laparrouquial Departement Tarn Lieu Ville Église Notre-Dame de l'Assomption et salle paroissiale Laparrouquial

Église Notre-Dame de l'Assomption et salle paroissiale Laparrouquial Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laparrouquial/