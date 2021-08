Renescure Eglise Notre-Dame de l'Assomption Nord, Renescure Eglise Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption Renescure Catégories d’évènement: Nord

Renescure

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption, 19 septembre 2021, Renescure. Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 09:00

Il est possible de retirer une clé de l’église ND de l’Assomption (église du Centre) auprès des membres de l’association Renescure d’hier, qui seront au château Ph de Commynes-mairie. Il sera nécessaire de s’enregistrer auprès des membres et de fournir une pièce d’identité le temps de la visite.

Visite libre sans guide – Dans le respect de ce lieu de culte

Visite libre de l’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption 12 Rue André Thorel – 59173 Renescure Renescure Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Renescure Autres Lieu Eglise Notre-Dame de l'Assomption Adresse 12 Rue André Thorel - 59173 Renescure Ville Renescure lieuville Eglise Notre-Dame de l'Assomption Renescure