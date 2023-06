Concert « Bleue quintette » PAUL COLOMB Église Notre-Dame de l’Assomption Donnemarie-Dontilly, 1 juillet 2023, Donnemarie-Dontilly.

Concert « Bleue quintette » PAUL COLOMB Samedi 1 juillet, 18h30 Église Notre-Dame de l’Assomption

Mélange hybride entre la culture de la musique classique et la production électronique, tissant ainsi des liens entre différentes traditions musicales qui se marient à merveille. Les cinq interprètes alternent avec fougue lyrisme exacerbé, sonorités mystiques s’inspirant de musiques indiennes et rythmiques entraînantes !

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly

Église Notre-Dame de l'Assomption 3 rue de l'Église 77520 Donnemarie-Dontilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T19:55:00+02:00

©Seka