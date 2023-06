Spectacle de marionnettes » Emissaires » HAMSOT BLANCHET Église Notre-Dame de l’Assomption Donnemarie-Dontilly, 1 juillet 2023, Donnemarie-Dontilly.

Spectacle de marionnettes » Emissaires » HAMSOT BLANCHET Samedi 1 juillet, 14h00 Église Notre-Dame de l’Assomption

Spectacle de marionettes à Donnemarie-Dontilly dans le cloître de l’Eglise Notre-Dame. Dans le minimalisme et la convivialité, l’artiste invite du bout des doigts à vivre l’expérience troublante et drôle des marionnettes à fil. En revisitant une ancienne technique indienne, la Kathputli, des danseuses et des magiciens reprennent, sous nos yeux, leur place dans la mémoire.

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly

Église Notre-Dame de l’Assomption 3 rue de l’Église 77520 Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly 77520 Donnemarie-en-Montois Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

©Cendrine Perriot