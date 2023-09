Visite libre de l’église et histoire du village martyre Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Rimont Catégories d’Évènement: Ariège

Rimont Visite libre de l’église et histoire du village martyre Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Rimont, 16 septembre 2023, Rimont. Visite libre de l’église et histoire du village martyre 16 et 17 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Gratuit. Entrée libre. Participez à un circuit mémoriel dans le village et d’une vente de tableaux au bénéfice de l’association Rimont Patrimoine, à la salle Ferdinand BAC – samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h.

Vous pourrrez profiter de l’exposition des anciennes tenues liturgiques et objets lors de votre visite. Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont 09420 Rimont Rimont 09420 Ariège Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

