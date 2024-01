Vénération des reliques de saint Thomas d’Aquin Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Vénération des reliques de saint Thomas d’Aquin À l’occasion du 750e anniversaire de la mort du saint (1274) et en vue du huitième centenaire de sa naissance (1225). 18 – 20 janvier Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy

Cette semaine du 17 au 21 janvier 2024 la paroisse recevra les reliques de saint Thomas d’Aquin, Docteur Commun de l’Église, patron des étudiants et de toutes les écoles catholiques.

Le reliquaire contient le crâne du plus grand théologien de l’Église latine. Ordinairement conservée à Toulouse, cette insigne relique viendra à Paris à l’occasion du 750e anniversaire de la mort du saint (1274) et en vue du huitième centenaire de sa naissance (1225).

18 janvier 20h30 : Conférence du père de Menthière : « Thomas, le plus savant des saints et le plus saint des savants »

19 janvier 20h30 : Les Tables de l’Assomption : enseignement, dîner, vénération des reliques

20 janvier 9h-20 : Vénération des reliques dans l’église

21 janvier 11h : Fête patronale, et vénération des reliques

21 janvier 16h : Concert des quatre chorales

Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France