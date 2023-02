Un dimanche en paroisse Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Un dimanche en paroisse Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, 16 avril 2023, Paris. Un dimanche en paroisse Dimanche 16 avril, 12h00 Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy La paroisse propose A TOUS un temps de FORMATION de PARTAGE et de DETENTE. Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Quartier de la Muette Paris 75016 Île-de-France Se ressourcer, vivre des moments de joie, de prière et d’échanges

• 11 h : Messe

• 12h : Déjeuner pic nique tiré du sac et café

• 14h-15h temps de partage, enseignement par le père de Menthière, questions/réponses

• 15h30 : foot intergénérationnel et pétanque,

goûter, louanges et vêpres

