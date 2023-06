Découvrez une église médiévale à Martel Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Murel Martel, 16 septembre 2023, Martel.

Découvrez une église médiévale à Martel 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Murel Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église de Murel dans le charmant village de Martel.

Au Moyen Âge, Murel faisait partie de la vicomté de Turenne. L’église dépendait de l’abbaye Sainte-Marie de Souillac.

L’édifice a été inscrit au titre des Monuments historiques le 17 septembre 1990.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Murel Lieu-dit Murel, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Murel dépendait de l’abbaye de Souillac. Elle fut fortifiée au XIVe siècle. L’édifice se compose d’une abside polygonale, d’un clocher fortifié, et d’une nef sur laquelle s’ouvre une chapelle rectangulaire du XIVe siècle. Les colonnes engagées dans quatre piles du clocher possèdent des chapiteaux et des bases sculptés à décor géométrique et feuillage à palmettes. Sur le pignon occidental, une petite porte remaniée présente un tympan semblant être un remploi. Il représente un oiseau aux ailes déployées. Cette église rurale est caractéristique de l’architecture romane quercynoise du XIIe siècle et a été remaniée au XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©PAH