Concert Vivaldi Dimanche 11 décembre, 17h00 Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Meudon

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Musique d'Antonio Vivaldi pour chœurs et orchestre
Hommage à celui qui fut entre autres Maître de Violon puis compositeur du

Pio ospedale della piétà, une institution financée par la République de Venise qui dispensa aux jeunes orphelines, filles de familles indigentes ou filles illégitimes qu’elle recueillait un enseignement musical réputé jusqu’en France pour être l’un des meilleurs.

