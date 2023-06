Venez découvrir cette imposante église Église Notre-Dame de l’Assomption de lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy, 16 septembre 2023, Sousceyrac-en-Quercy.

Venez visiter cette magnifique église qui vous séduira par son architecture unique. Divisée en trois vaisseaux, elle offre une nef en berceau brisé prolongée par une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four, ainsi que deux collatéraux dotés de fausses voûtes en demi-berceau et prolongés par des absidioles.

L’édifice se compose d’une nef unique qui se prolonge par une abside semi-circulaire, accessible par un portail d’entrée dans le mur sud. Des éléments d’époque subsistent encore, tels que l’abside, le portail sud et le clocher avec ses baies géminées.

Les collatéraux, ajoutés ultérieurement, témoignent probablement de l’aménagement intérieur de l’église au XVIIe siècle. À l’extérieur, le clocher-tour a été rehaussé d’un étage et couronné d’une flèche au XIXe siècle.

Une fois à l’intérieur, vous serez émerveillé par le maître-autel orné d’un magnifique tabernacle daté de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, surmonté d’une statue de la Vierge à l’enfant de style médiéval.

Cette église regorge de trésors architecturaux et artistiques qui méritent d’être découverts. Ne manquez pas l’occasion de plonger dans l’histoire et l’esthétique de cet édifice exceptionnel lors de votre visite.

Église Notre-Dame de l’Assomption de lacam d’Ourcet D25, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lacam-d’Ourcet Lot Occitanie Avant la Révolution, l’église était le siège d’un archiprêtre, ce qui pourrait expliquer la taille impressionnante de cette construction. Il est probable qu’à l’emplacement actuel de l’église se trouvait un ensemble architectural comprenant une église, un château et une tour de guet, destiné à protéger le village et à contrôler le passage entre la vallée d’Aure et la vallée du Louron par le col d’Azet.

Le bâtiment a été officiellement inscrit au titre de Monuments historiques, le 6 décembre 1995.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

