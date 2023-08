Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption Criquetot-l’Esneval, 17 septembre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Visite commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption. (1h de visite)

Exposition des maquettes sur l’évolution de l’église de Criquetot au travers les siècles, et ce pour mieux faire comprendre aux visiteurs ses transformations architecturales.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Rue de verdun, 76280 Criquetot-l’Esneval Criquetot-l’Esneval 76280 Le Bourg Seine-Maritime Normandie 02 35 10 20 40 https://www.criquetot-lesneval.fr De l’église originelle du 11e s, il subsiste la tour du clocher, de style roman. Reconstruite en 1848 après un incendie, l’église conserve ses transepts ajoutées au 16e s. L’imposante église de Criquetot-l’Esneval fut construite en plusieurs phases au travers les siècles dont les XI, XVI et XIXème ont laissé leur empreinte bien vivante. Venez découvrir ces transformations successives et les nombreuses richesses de cette église lors de cette visite commentée et au travers de maquettes de l’église qui seront présentées à cette occasion. La visite vous permettra en outre de découvrir un ensemble complet de vitraux des XIX et XXeme et l’une des plus riches collection de tableaux que possède une église de la région, dont une grande « Ascension » de l’un des maîtres français du XVIIIème siècle, Jean Baptiste Deshays. Parking à proximité

